Galatasaray'ın deplasman forması gri

Her sezon olduğu gibi bu yıl da 3 büyüklerin formaları kulüp tarafından tanıtılmadan önce internete sızdı. Galatasaray'ın bu sezon giyeceği deplasman forması da internette görücüye çıktı.

YENİ DEPLASMAN FORMASI

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon deplasmanda giyeceği forma gri renkte olacak. Sade bir tasarıma sahip olan yeni formaları taraftarlar pek beğenmiş gibi görünmüyor.

Galatasaray'a gönül vermiş birçok sarı-kırmızılı taraftar, sosyal medyada gri forma hakkında olumsuz yorumlarda bulundu.

Daha önce kulüp tarafından tanıtılan iç saha forması ise oldukça beğenilmişti. Galatasaray'ın deplasman formasının da iç saha forması gibi 250 TL'den satışa çıkarılması bekleniyor.

(Galatasaray'ın iç saha forması)