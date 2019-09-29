Galatasaray'ın derbi günü hasılatı

TT Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, istediği sonucu alamasa da elde ettiği gelirle kasasını doldurdu.

BİLET SATIŞI VE GS STOR'DAN 11 MİLYON TL

Fenerbahçe maçı için satışa çıkan tüm biletler tükenirken, TT Stadı'nda derbi kapalı gişe oynandı.

Loca ve kombine sahipleriyle birlikte maçı 51663 taraftar izledi. Seyirci rekorunun kırıldığı gecede 6 milyon TL gelir elde edildi.

Derbi günü GS Store'da da yoğunluk yaşandı. Maçı izlemeye gelen taraftarlar mağazalardaki ürünlere büyük ilgi gösterirken, 5 milyon TL'lik satış yapıldığı ifade edildi.

Galatasaray böylece derbi günü 11 milyon liralık geliri kasasına koymuş oldu.