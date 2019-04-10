Galatasaray'ın derbi primi

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

PRİM 5 MİLYON TL

Lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde yer alan Galatasaray, şampiyonluk iddiasını sürdürmek için Fenerbahçe'yi mutlak yenmesi gerekiyor. Başakşehir'in kazanıp Galatasaray'ın Kadıköy'de yenilmesi durumunda fark 9'a çıkacak ve sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk şansı mucizelere kalacak.

Mücadelenin önemine değinen Galatasaray yönetimi, takımı motive etmek için Kadıköy'de alınacak galibiyete prim verme kararı aldı. Fatih Terim'le konuşan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, 5 milyon TL'lik prim belirledi.

FENERBAHÇE'YE PRİM YOK

Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de hedef Galatasaray'ı yenerek taraftarlarına derbi galibiyeti hediye etmek.

Geçtiğimiz hafta yardım kampanyası başlatan Ali Koç, kulübü borçlardan kurtarmının planlamasını yapıyor. Koç, böyle bir durumda takıma prim vermenin doğru olmayacağını ifade etti ve galibiyet primi belirlemedi.