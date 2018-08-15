1 Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile Standart Liege'in ön eleme turunda elenmesinin ardından Galatasaray kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

2 F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi özlemi Şampiyonlar Ligi gruplarına en son 2008-2009 sezonunda katılan Fenerbahçe'de özlem 10 yıla çıktı. Bu 10 yıllık süreçte ülkemizde ve dünyada birçok değişiklik yaşandı.

3 Cocu: Elimizden geleni yaptık ama yetmedi Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica maçının ardından yaptığı açıklamada "Ofansif oynadık,taraftarımız da görmüştür ama yetmedi, acı gerçek bu." dedi.

4 Ali Koç'un Devler Ligi üzüntüsü Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda etmesi sonrası Başkan Ali Koç büyük hayal kırıklığı yaşadı.

5 F.Bahçe elendi yayın gelirleri G.Saray'a kaldı Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elenmesinin ardından Devler Ligi'ne doğrudan katılacak olan Galatasaray, ciddi bir gelirin sahibi olacak.

6 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne vada etti Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda, ilk maçı 1-0 kaybettiği Benfica ile kendi evinde 1-1 berabere kaldı ve turnuvaya veda etti.

7 Emre Mor beklentilerin altında kaldı Futbolseverlerin geleceğin yıldızı gözüyle baktığı ancak transfer olduğu takımlarda beklentileri karşılayamayan Emre Mor'un yeni sezon öncesi keyfi yerinde.

8 Fatih Terim'in önceliği savunma Galatasaray Süper Lig'e galibiyetle başlasa da savunma hattındaki eksiklik Fatih Terim'i düşündürüyor. Deneyimli teknik adam, Serdar Aziz, Maicon ve Donk'la özel toplantı yaptı ve uyarılarda bulundu.

9 Fikret Orman'ın yönetim listesi şekilleniyor Beşiktaş'ta 16 Eylül'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde Fikret Orman, mevcut yönetim kurulunda büyük değişikliğe gidecek.