Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü ön eleme turu maçlarının sona ermesinin ardından ülkemizi gruplarda temsil edecek olan Galatasaray'ın kura çekimine 4. torbadan girmesi kesinleşti.
GALATASARAY'IN TORBASI BELLİ
Galatasaray'dan daha yüksek puanları olan Dinamo Kiev'in Slavia Prag'ı, Ajax'ın da Standart Liege'i elemesinin ardından sarı-kırmızılıların play-off turu öncesinde 3. torbaya yükselme ihtimali kalmadı.
1.Torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Münih, PSG, Manchester City, Juventus, Lokomotiv Moskova, Barcelona.
2.Torba: Tottenham, Dortmund, Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Napoli.
3.Torba: Liverpool, Monaco, Roma, Schalke, CSKA Moskova, Lyon.
4.Torba: Galatasaray, Valencia, Club Brugge, Hoffenheim, Inter, Viktoria Plzen.
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun ardından 6 takım daha grup aşamasına yükselecek ve 32 takım belli olacak. Devler Ligi'nde kuralar 30 Ağustos Perşembe günü çekilecek.
Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri şöyle:
Bate - PSV
Young Boys - Dinamo Zagreb
Videoton - AEK
Ajax - Dinamo Kiev
Kızılyıldız - Salzburg
Benfica - PAOK