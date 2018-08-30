Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakiplerini tanıyalım

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke ile eşleşti. Galatasaray'ın rakipleri Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke'yi yakından tanıyalım.

PORTO 3 MAÇTA GALİBİYET ALDI

Geçtiğimiz sezon ezeli rakipleri Benfica ve Sporting Lizbon'u geçip Portekiz'de şampiyonluğa ulaşan Porto, aynı zamanda Benfica'nın art arda üç sezonluk şampiyonluk serisine de nokta koymuştu.

Porto bu sezon ise oynadığı 3 lig maçında 2 galibiyet alabildi ve son maçta sahasında Vitoria Guimaraes'e 2-3 mağlup oldu. Porto sezon öncesi Süper Kupa'da ise (Supertaça) rakibi Desportivo Aves'i 3-1 yendi ve kupaya uzanan taraf oldu.

L.MOSKOVA LİGİNDE 5. SIRADA

1923 yılında kurulan Lokomotiv Moskova, maçlarını 27 bin 320 kapasiteli RZD Arena Stadyumu'nda oynuyor.

Russian Railways (Rus Demiryolları) adlı şirketin sahibi olduğu kulübün başkanlığını Ilya Gerkus, teknik direktörlüğünü ise eski Rus futbolcu Yuri Semin yapıyor. Lokomotiv Moskova, eski Beşiktaşlı futbolcu Manuel Fernandes'i de kadrosunda barındırıyor.

Geçtiğimiz sezon Rusya'da şampiyonluğa ulaşan Lokomotiv Moskova, 5 haftası geride kalan Rusya Premier Ligi'nde 8 puanla 5. sırada yer alıyor.

SCHALKE 04 LİGE PUANSIZ BAŞLADI

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'nin teknik direktörlüğünü eski teknik direktör 32 yaşında Domenico Todesco gerçekleştiriyor. Henüz ilk haftası oynanan Bundesliga'da Schalke 0 puanda yer alıyor. Schalke sezonun ilk haftasında deplasmanda Wolfsburg takımına 2-1'lik skor ile mağlup oldu.

Hatrılanacağı üzere Alman ekibi ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşmış ve turu temsilcimiz Galatasaray atmıştı.