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Galatasaray'ın evinde bileği bükülmüyor

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Galatasaray, taraftarı önünde 19 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

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Galatasaray'ın evinde bileği bükülmüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden son şampiyon Galatasaray, Göztepe karşısında da 3 puan alarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Göztepe ise ilk haftada sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenildi.

SAHASINDA 19 MNAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 19 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Ligde son olarak 2016-2017 sezonunun 30. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 müsabakayı kaybetmedi.

2016-2017 sezonunda iç sahadaki son 2 maçını kazanan Galatasaray, 2017-2018 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda 17 müsabakada 16 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

99 GÜN SONRA TARAFTARI İLE BULUŞUYOR

Galatasaray, 99 gün sonra İstanbul'da taraftarının önüne çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda son maçını 12 Mayıs'ta Evkur Yeni Malatyaspor ile yapmıştı.

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