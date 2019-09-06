Galatasaray'ın Fatih Terim savunması hazır

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e PFDK'nın Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle verdiği 4 maçlık ceza gündemdeki yerini korurken sarı-kırmızılılar, karara büyük tepki gösterdi.

Başkan Mustafa Cengiz karar sonrası soluğu GSTV'de alırken, "Hocamıza verilen cezayı asla onaylamıyoruz. Yanlış hesabın, yanlış kararın bir şekilde düzeltileceğine inanıyorum. İnanmak istiyorum. Tahkim'de çok ciddi hukukçuların olduğunu biliyorum. Böyle bir ceza bana inandırıcı gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Haber Türk'ün haberine göre sarı-kırmızılılar, itiraz için hemen harekete geçti.

Hukukçular, savunma için Ali Koç, Fikret Orman ve Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın yaptığı açıklamaları kullanacak.

HASAN KARTAL, 'SİLAHIM OLSA HAKEMİ VURURDUM' DEMİŞTİ

Galatasaray'ın örnek göstereceği ilk açıklama, geçen sezonki Rizespor- Galatasaray maçının ardından Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal'ın sarf ettiği sözler.

Hakem Serkan Çınar'ın kararlarına tepki gösteren Kartal, "Silahım olsa hakemi vururdum" ifadesini kullanmıştı. PFDK da Kartal'a sadece 11 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti.

"KURGULANMIŞ BİR DÜZEN VAR"

Galatasaray'ın hazırladığı itiraz dosyasındaki diğer örnekler ise ceza verilmeyen açıklamalar.

Bunlardan ilki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un mayıs ayında yaptığı, "Kurgulanmış bir düzen var" açıklaması.

"HAKEMLERE HAKKIMIZ HARAM OLSUN"

Yine geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in, "Hakemlere hakkımız haram olsun. Sezon sonunda Allah göstermesin, ligden düşersek biz değil Türk futbolu küme düşecek" ifadeleri de dosyada yer alacak.

"TFF'YE VERDİĞİMİZ SÜRE BİTTİ"

Cimbom'un itirazdaki son örneği ise Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalar.

Orman, Fatih Terim'e gönderme yaparak, "Bu işin çözümü için TFF'ye süre verdik ama bu süre artık bitti. Eğer bu işin önünü kesemezlerse biz de bu düzene uyacağız" demişti.

19.05'TE AÇIKLANMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezanın TFF'nin resmi Twitter hesabından saat 19.05'te paylaşılması sarı-kırmızılıların tepkisini çeken bir başka husus oldu.