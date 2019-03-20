Galatasaray'ın F.Bahçe galibiyetine vereceği prim

Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken, Galatasaray'ın puan farkını 6'ya indirmesiyle şampiyonluk yarışı yeniden başladı. Sarı-kırmızılı yönetim de takımı motive etmek için 4 milyon TL'lik prim belirledi.
EN KRİTİK VİRAJ FENERBAHÇE DERBİ
Ligin 27. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray bir sonraki hafta ise Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak.
En son 1999-2000 sezonunda deplasmanda kazanan sarı-kırmızılı takım 20 yıl sonra Kadıköy'den galibiyet çıkararak şampiyonluk takibini sürdürmek istiyor. Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanına çıkacağı hafta lider Başakşehir de Beşiktaş'a konuk olacak.
Sarı-kırmızılı takımda hedef Fenerbahçe'yi yenerek Başakşehir'in puan kaybını beklemek. Sezon genelinde prim uygulaması yapmayan Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisine özel olarak 4 milyon TL'lik prim vereceği ifade edildi.