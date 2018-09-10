Galatasaray'ın fikstürüne Şampiyonlar Ligi ayarı

KRALSPOR

Türkiye Futbol Federasyonu, 5 ile 17. hafta arasındaki maçların hangi günlerde oynanacağını açıkladı. Süper Lig'in fikstürü belli olduktan sonra da tartışmalar başladı.

GALATASARAY CUMAYA ABONE

Alanyaspor'la pazartesi günü oynayan ve sahadan 6-0 galip ayrılan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları düşünülerek 5 iç saha maçı cuma gününe kondu. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu duruma isyan ederken, rakip takım taraftarları ise bir avantaj söz konusu olduğunu savunuyor.

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi haftasında, ligde cuma günleri oynadığı karşılaşmalarda puan kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip 2013 yılında Devler Ligi'nde mücadele ettiği dönem, iç sahada cuma günü oynadığı 6 maçın 5'inde puan bırakmıştı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde ligde kazanmakta zorlanıyor.

GALATASARAY’IN İLK 5 İÇ SAHA MAÇI

14 Eylül Cuma - Galatasaray - Kasımpaşa

28 Eylül Cuma - Galatasaray - Erzurumspor

19 Ekim Cuma - Galatasaray - Bursaspor

2 Kasım Cuma - Galatasaray - Fenerbahçe

23 Kasım Cuma - Galatasaray - Konyaspor





RAKİP TAKIMLAR AVANTAJ OLARAK GÖRÜYOR

Galatasaray taraftarlarının aksine rakip takıma gönül veren futbolseverler ise bu durumun bir avantaj olduğunu öne sürüyor. Başta F.Bahçe ve Beşiktaşlı taraftarlar olmak üzere futbol camiasının büyük bölümü, Galatasaray'ın 3 günde 1 maç oynamayacağını ve cuma günleri oynamanın avantaj olacağını ifade ediyor.