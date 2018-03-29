Galatasaray'ın finaldeki rakibi belli oldu

UEFA, 50'den fazla maçta şike yaptığı belirlenen Arnavutluk ekibi Skenderbeu'yu 10 yıl Avrupa'dan men etti.

Azerbaycan-Makedonya maçında uygulanan Video Hakem Sistemi, Halis Özkahya'nın verdiği yanlış bir kararı düzeltmişti. O anda hakemler arasında yaşanan diyaloğun kayıtları yayınlandı.

A Milli Takımımızın katılamadığı 2018 Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler açıklandı. Ülkemizi dev organizasyonda Cüneyt Çakır temsil edecek.

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Messi otel işine girdi

Futbol sonrası için yatırım yapmaya başlayan Messi, Ibiza'da bir oteli 29.5 milyon euroya satın aldı ve otelin gecelik fiyatını 600 euro olarak belirledi.