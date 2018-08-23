Galatasaray'ın forvet adayları

Fransız golcüsü Gomis'i 6 milyon euro karşılığında Al Hilal'e satan sarı-kırmızılı ekibin bir numaralı transfer hedefi forvet bölgesi. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda çalışan yönetim Welbeck, Modeste veya Niasse'dan birini takıma kazandıracak.

İLK HEDEF WELBECK

Özellikle Şampiyonlar Ligi için hızlı bir golcü isteyen Fatih Terim'in listesinin ilk sırasında Arsenal'de gözden düşen Welbeck bulunuyor. İngiliz ekibiyle Welbeck'in kiralanması konusunda pazarlıklar sürüyor.

Sarı-kırmızılıların listesindeki bir diğer isim ise Çin'de mutlu olmayan Modeste. Galatasaray, Çin Ligi ekiplerinden TJ Quanjian'de oynayan Fransız ismin isteyeceği yıllık ücret ve imza parasına göre hareket edecek. Modeste için de kiralamak formülü masada.

Listedeki bir diğer futbolcu ise daha önceki yıllarda da gündeme gelen Niasse. Geçtiğimiz sezon Everton formasıyla 27 maçta 12 gol atan Nijeryalı forvet için Welbeck ve Modeste transferlerinden çıkacak sonuç beklenecek.