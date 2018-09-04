Galatasaray'ın forvet alamama nedeni

Galatasaray'ın forvet transferi yapamamasıyla ilgili gazeteci Serdar Ali Çelikler, Haber Türk gazetesinde bir yazı kaleme aldı. Çelikler, Galatasaray finans biriminin yaptığı hesap hatasından dolayı santrafor alınamadığı iddilarını köşesine taşıdı.

İşte Serdar Ali Çelikler'in konuyla ilgili yazısı:

"31 Ağustos'ta sona eren transfer dönemine ilişkin akılda kalan ilginç olaylardan biri de Galatasaray'ın satılan Bafetimbi Gomis yerine hiçbir santrfor almadan transferi kapatmasıydı. 400 bin euro bedelle Ömer Bayram alındı ancak golcü transferi yapılamadı.

O günden bu yana çeşitli kaynaklardan belli sızıntılar duyuyoruz. Genek olarak, "Emre Akbaba'ya 4 milyon euro verdik para kalmadı" diye duyumlar gelse de konuyla ilgili en ciddi iddiayı Tayfun Bayındır dile getirdi.

Milliyet Spor Müdürü Bayındır, CNN Türk'teki 'Pazar Akşamı Futbol' adlı programda şunları söyledi: "Aslında Galatasaray, Andreas Cornelius ile anlaşmış ve 31 Ağustos günü bu oyuncuyu açıklamak üzere hazırlıklarını yapmıştı. Ancak öğle saatlerine doğru finans birimi, yönetim ile görüşerek; bir takım yanlış hesaplamalar yapıldığını ve aslen 450 bin Euro'dan fazla bir para ödenmesi halinde FFP kurallarının aşılacağını bildirdi. Bunun üzerine anlaşma bozuldu ve Cornelius da aynı gün akşam saatlerinde Fransız Bordeux takımına imza attı.."

Yani Galatasaray finans birimi, yönetime önce FFP kısıtlamaları içinde bir miktar para harcanabileceğini bildirmiş; bunun üzerine Cornelius ile anlaşılmış. Ancak son bir hesaplama yapıldığı esnada aslen harcanabilecek rakamın sadece 450 bin euro olduğu bildirilmiş. Cornelius transferi yatmış. Transfer ekibi de haliyle bu duruma tepki göstermiş. Son bir gayretle Vagner Love için yapılan girişimlerde de Beşiktaş 450 bin euroya "hayır" yanıtını verince, 400 bin euroya sol bek Ömer Bayram alınmış ve transfer mecburen kapatılmış.

2 Eylül Pazar gecesi programda söylenen bu iddia anında sosyal medyada yayılmasına karşın henüz aksi yönde bir ifade gelmemesi üzerine Tayfun Bayındır'ı aradım ve dile getirdiği bilgileri yazmak istediğimi belirttim. Tesadüf bu ya aynı gün bir başka arkadaşım benzer bir iddiayı dile getirince de yazmak istedim.

Özetle Galatasaray'ın transferde son anda santrforsuz kalmasının aslında bir takım hesaplama hatalarından kaynaklandığı dilden dile yayılır oldu. Hatta bazı muhabir dostlar benzer bilgileri sosyal medya hesaplarından paylaşmışlar. Konuyla ilgili gelişmeleri hep birlikte göreceğiz."