Galatasaray'ın forvet transferinde son durum

Galatasaray'ın yılan hikayesine dönen forvet transferindeki çıkmaz sürüyor. Gomis'in sezon başı ayrılmasından sonra transfer yapamayan sarı-kırmızılılar Eren'le ligin ilk yarısını tamamladı. Deneyimli golcüyü de kadro dışı bırakan Terim'in elinde forvet kalmadı.

ALAN VE TETTEH'TEN KÖTÜ HABER

Ligin ilk yarısı bitmeden çalışmalara başlandığını belirten Galatasaray yönetimi henüz forvet alabilmiş değil. Bir sürpriz olmazsa sarı-kırmızılılar ligin ikinci yarısına forvetsiz başlayacak. Gündemde 3 forvet adayı olmasına rağmen herhangi bir oyuncunun transfer edilememesi taraftarları kızdırdı.

Galatasaray'ın forvet listesindeki bir numaralı isim olan Alan Carvalho, takımı Guangzhou Evergrande'nin sezon öncesi kampına katıldı. Sarı-kırmızılıların bir diğer hedefi Tetteh için ise hocasının açıklaması kafaları karıştırdı.

Sparta Prag antrenörü Radoslav Kovac, Tetteh ile ilgili yaptığı açıklamada "Medyada çıkan spekülasyonlar hakkında konuşmak istemiyorum. Fakat Tetteh bizim için çok önemli bir oyuncu. Neler yazıldığıyla ilgilenmiyoruz. Kadromuzun en kilit oyuncularından" dedi.

FATİH TERİM TRANSFER BEKLİYOR

Bir diğer adı geçen isim ise Demba Ba. Galatasaray, Demba Ba'yı diğer alternatiflerden birini alamazsa kadroya katmayı düşündüğü için bekletiyor. Galatasaray yönetiminin forvet alamaması, üstüne bir de giden oyuncuların yerini henüz dolduramaması camiada tepkilere neden oluyor.

Bugün gerçekleşen antrenmanda da Fatih Terim'in düşünceli hali transferde yaşanan zorlukları özetler gibiydi.