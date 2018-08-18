1 Galatasaray'ın genç transferi Emre Akbaba İstanbul'da Sarı kırmızılı kulübün anlaşma sağladığı Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba, İstanbul'a geldi.

2 Trabzonspor ligde ilk galibiyetini aldı Süper Lig'in 2. haftasında bordo mavili ekip, Başakşehir yenilgisinin ardından sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u yenerek moral buldu.

3 Tarihi transfer çalımları Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen Emre Akbaba savaşı, akıllara diğer transfer çekişmelerini getirdi. İşte unutulmaz transfer çalımları...

4 Emre Akbaba Galatasaray'da Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba'yı 4 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

5 İlkay'ın milli takım kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü için Mesut Özil'le birlikte protestolara maruz kalan İlkay Gündoğan, milli takımı bırakmayacağını açıkladı.

6 Cocu'dan Ayew'e ilk eleştiri: Toptan kaçma Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, henüz beklentileri karşılayamayan Ayew'i topla daha fazla buluşması konusunda uyardı.

7 Galatasaray Mustafa Pektemek'i transfer ediyor Abdurrahim Albayrak, "Bir oyuncu için Fikret Orman'dan izin istedim" demişti. O futbolcunun Mustafa Pektemek olduğu ortaya çıktı.

8 Anthony Nwakaeme Trabzonspor'da Trabzonspor, daha önce İstanbul'a getirdiği ancak Hapoel Beer Sheva ile yaşanan sorunlar nedeniyle imza attıramadığı Anthony Nwakaeme'yi sonunda reklerine bağladı.

9 Fatih Terim: Transferlere çok şaşıracaksınız Birkaç gün içerisinde transferde hızlanacaklarını söyleyen Fatih Terim, "Gelen ve gidenleri görünce şaşıracaksınız. Güzel sürprizlerimiz olacak" dedi.