Galatasaray'ın genç transferi Emre Akbaba İstanbul'da

Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla Antalya'dan Atatürk Havalimanı'na gelen 25 yaşındaki oyuncuyu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.
Çok sayıda taraftarın da karşıladığı Emre Akbaba, ardından kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrıldı.
Oyuncunun havalimanından ayrılmasının ardından taraftarlarla polis arasında arbede yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından taraftarlar tezahüratlar eşliğinde dağıldı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Emre Akbaba'nın transferi konusunda Alanyaspor Kulübü ile 4 milyon avro karşılığında anlaştıklarını, futbolcuyla da 4 yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıklamıştı.