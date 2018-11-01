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Galatasaray'ın genç transferinin ismi şaşırttı

Galatasaray, Ekim ayından beri denediği 2000 doğumlu Mısırlı futbolcu Hamdy Alaa Elsayed Mamed Mahmoud Abdelmoaty Hamdy Ala Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty'i transfer etti.

Galatasaray'ın genç transferinin ismi şaşırttı
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Galatasaray'ın lisans çıkardığı genç futbolcunun ismi sosyal medyada şaşkınlıkla karşılandı.

Mısırlı futbolcunun ismi oldukça uzun olunca, futbolseverler 'tek başına yabancı kontenjanını dolduran futbolcu' yorumları yaptı.

LİSANSI DA ÇIKARILDI

Galatasaray, 18 yaşındaki Mısırlı genç futbolcu Hamdy Alaa Elsayed Mamed Mahmoud Abdelmoaty Hamdy Ala Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty'i transfer etti. Genç oyuncunun lisansı da çıkarıldı.

EKİM AYINDAN BERİ DENENİYORDU

Hamdy Alaa Elsayed Mamed Mahmoud Abdelmoaty Hamdy Ala Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty, Ekim'in başından beri Galatasaray'da deneniyordu.

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