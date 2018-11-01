Abdurrahim Albayrak: Bu kadar eskiğe rağmen iyi oynadık

1 Galatasaray'ın genç transferinin ismi şaşırttı Galatasaray, Ekim ayından beri denediği 2000 doğumlu Mısırlı futbolcu Hamdy Alaa Elsayed Mamed Mahmoud Abdelmoaty Hamdy Ala Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty'i transfer etti.

2 Juventus Marcelo'yu transfer etmek istiyor Sezon başında Real Madrid'den 117 milyon euroya Cristiano Ronaldo'yu transfer eden Juventus, şimdi de Marcelo'nun peşine düştü.

3 Mert Egeli kaleyi boş görünce eli ayağına dolandı Dersim 62 Spor ile Adana Demirspor arasında oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde, Dersim forması giyen Mert Egeli boş kaleye inanılmaz bir gol kaçırdı.

4 G.Saray-F.Bahçe derbisi İtalyan basınında La Gazzetta dello Sport, yarın oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisi için "Dünya futbolunun en sert rekabetlerinden biri" yorumunda bulundu.

5 Ali Koç'tan Ayew'e: Sen yıldızsın bu maçta kendini göster Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beklentilerin altında kalan Andre Ayew'le yaptığı özel görüşmede "Galatasaray maçı bu camia için en büyük maç. Artık kendini gösterme zamanın geldi." dedi.

6 Fatih Terim: Derbinin favorisi olmaz Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularını Fenerbahçe derbisine hazırlıyor. Deneyimli teknik adam derbilerde favorinin olmayacağını sık sık oyuncularına hatırlatıyor.

7 Beşiktaş-Başakşehir maçına doğru son durum Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş lider Başakşehir'e konuk olacak. Siyah-beyazlı ekipte Quaresma cezalı, ev sahibi takımda ise Emre Belözoğlu sakat.

8 Fenerbahçe'de 8 futbolcu derbide yok Yarın G.Saray ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de cezalı, sakat ve kadro dışı olan toplam 8 futbolcu derbide forma giyemeyecek.

9 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.