Galatasaray'ın golcü adayları

Sarı-kırmızılı ekip, devre arasında Kasımpaşa'dan 11 milyon euroya aldığı Diagne'yi 15 milyon euroya Suudi Arabistan'a satıyor.

Galatasaray'da forvet bölgesi yeniden değişiyor. Mitroglou'nun kiralık sözleşmesini feshetmek isteyen İstanbul temsilcisi, Diagne'yi ise satacak. Senegalli golcüden gelecek parayla 1 ya da 2 santrfor alınacak. Listede ise 5 isim var.

MURİÇ, TETTEH, FALCAO VE DAHASI

Diagne'nin yerine düşünülen isimler; Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç, Midtjylland'tan Paul Onuachu, Monaco'dan Falcao, Porto'dan Aboubakar ve Sparta Prag'dan Tetteh.

Galatasaray, Muriç ve Tetteh için pazarlıklarını sürdürüyor. Rizespor'a Muriç için 3.5 milyon euro, Sparta Prag'a Tetteh için ise 2 milyon euro öneren sarı-kırmızılı takım beklemeye geçti. Öncelikli bu iki isim üzerinde duran Terim, sonuç çıkmazsa diğer adaylara yönelinmesi konusunda yönetime rapor verdi.

Falcao ve Aboubakar'ı bonservisleri pahalı olduğu için ikinci plana atan Galatasaray, Muriç ve Tetteh'ten sonuç alamazsa iki yıldızı kiralamak için harekete geçecek.

25 yaşındaki Onuachu, Galatasaray'ın alternatifleri arasında yer alıyor.