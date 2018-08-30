Galatasaray'ın golcü transferinde son durum

Modeste'ten FIFA ile yaşanacak olası bir krizden dolayı vazgeçen Galatasaray rotayı bir Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Aboubakara'a çevirdi. Cimbom'un listesinde alternatif olarak 3 isim daha bulunuyor.

ABOUBAKAR İKNA EDİLDİ

Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılı takım Aboubakar'ı 3.3 milyon euroya ikna etti. Porto'ya 3 milyon euro kiralama bedeli ödemek için teklif yapan Galatasaray, Portekiz ekibiyle pazarlık halinde.

Terim'in listesinde ilk sırada bulunan 26 yaşındaki golcünün transferinde bir aksilik çıkması durumunda ise Galatasaray, diğer futbolculara yönelecek.

NİASSE YİNE GÜNDEME GELECEK

Tecrübeli teknik adam Aboubakar'ın kiralanamaması durumunda daha önce de gündeme gelen Niasse'ın alınmasını istedi. Everton'ın gözden çıkardığı Niasse da sarı-kırmızılı takıma gelmek istiyor.

Galatasaray'ın listesindeki diğer forvet adayları ise Stefano Okaka ile beraber menajeri tarafından sarı-kırmızılılara önerilen Stoke City'den Mame Biram Diouf.