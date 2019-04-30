Galatasaray'ın göndereceği 2 futbolcu

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GELECEK SEZON TAKIMDA YOKLAR

Devre arasında radikal kararlar alarak Ozan Kabak'ı satan, Serdar Aziz ve Maicon'u gönderen Fatih Terim, yaz transfer döneminde de birçok futbolcuyu gönderecek.

Daha genç ve yetenekli isimleri kadroya katmanın planlarını yapan tecrübeli teknik adam, Ömer Bayram ve Ahmet Çalık'la yolların ayrılmasını istedi.

Yönetime sunduğu raporda Ömer ve Ahmet'in satılmasını isteyen 65 yaşındaki hoca, alternatif olarak genç ve maliyeti ucuz oyuncuların alınması gerektiğini ifade etti.

Ömer ve Ahmet'i öncelikli olarak satmayı düşünen yönetim, beklediği teklifi alamazsa, oyuncuların kiralık olarak gitmelerine izin verecek.

Ömer Çalık ve Ahmet Bayram'ın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmeleri 2021 yılında sona erecek.