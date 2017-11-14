Galatasaray'ın gözdesi Meyer serbest kalabilir

Sezon sonunda Schalke 04 ile sözleşmesi sona erecek Max Meyer'in geleceği hakkında kulübün sportif direktörü Christian Heidel açıklamalarda bulundu.

Christian Heidel devre arası ve sezon sonundaki transfer politikaları hakkında Alman basınına konuşurken, Max Meyer'in geleceğinin belirsiz olduğunu dile getirdi.

"YENİ SÖZLEŞME ÖNERMEDİK"

Galatasaray'ın gündemdeki Meyer'in düzenli oynamadığını ve bu nedenle henüz yeni sözleşme teklif etmediklerini dile getiren Christian Heidel, ''Şu an yeni bir teklifimiz olmadı. Şu an düzenli olarak forma giymiyor. Öncelikle bize eskisi gibi olacağını hissettirmesi gerekiyor. Sezon bitmeden bir görüşme yapacağız'' ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu bu sezon 9 maçta sadece 498 dakika süre alabildi. Geçtiğimiz günlerde gelecek sezon önceliği bonservisi elinde olan isimlere vereceği belirtilen Galatasaray'ın Meyer ile ilgilendiği iddia edilmişti.