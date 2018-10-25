Galatasaray'ın grubunda son durum

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı D grubunda üçüncü maçlar sona erdi. Porto, Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı yenerken, Galatasaray ile Schalke İstanbul'da berabere kaldı.

PORTO 7 PUANLA ZİRVEDE

Portekiz ekibi Porto, Galatasaray'dan sonra Lokomotiv Moskova'yı da yenerek grupta büyük avantaj yakaladı. Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Porto puanını 7'ye çıkararak zirvede aldı. Rus ekibi ise henüz puanla tanışamadı.

İki ekip bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasında bu kez Portekiz'de karşı karşıya gelecek.

SCHALKE'Yİ YENMEMİZ ŞART

Sarı-kırmızılı takımımız, İstanbul'da konuk ettiği Schalke'ye üstünlük kuramadı. Alman ekibinin daha iyi oynadığı mücadele 0-0 sona ererken, TT Stadı'nda istediğini alan Almanlar, puanını 5'e yükseltti. Galatasaray'ın gruptaki puanı ise 4.

Grupta üçüncü sırada yer alan temsilcimiz 4. hafta mücadelesinde Schalke'ye deplasmanda konuk olacak. Son 16'ya çıkma yolunda son derece kritik olan maçı mutlak kazanarak rakibimizin üstüne çıkmamız gerekiyor. Olası bir mağlubiyette ise gruptaki şansımız son derece zayıflayacak.

Grupta kalan maçlar

6 Kasım

Schalke 04 - Galatasaray

Porto - Lokomotiv Moskova

28 Kasım

Lokomotiv Moskova - Galatasaray

Porto - Schalke 04

12 Aralık

Galatasaray - Porto

Schalke 04 - Lokomotiv Moskova