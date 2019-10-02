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Galatasaray'ın grubunda son durumu

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray'ı 1-0 yenen PSG, 6 puanla zirvede yer alıyor.

| Haber Merkezi
Galatasaray'ın grubunda son durumu
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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın yer aldğı A grubunda, ikinci hafta sona erdi. Club Brugge sürpriz bir sonuçla Real Madrid'den puan alırken, temsilcimiz ise PSG'ye 1-0 mağlup oldu.

İKİNCİLİK YARIŞI NEFES KESECEK

Real Madrid'den sonra Galatasaray'ı da yenen PSG, 6 puanla liderliğini sürdürdü.

Grubun diğer favorisi Real Madrid ise eski günlerini aratıyor adeta. Fransız ekibi karşısında 3-0'lık ağır bir yenilgi alan İspanyol devi, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Club Brugge'den 1 puanı zor kurtardı.

Lider PSG'nin ardından 2 maçta 2 puan toplayan Belçika takımı ikinci sırada yer alıyor. 1 puanlı temsilcimiz Galatasaray üçüncü, aynı puana sahip Real Madrid ise sonuncu sırada.

Galatasaray'ın grubunda son puan durumu:

Grupta 3. haftanın maçları:

22 Ekim Salı:
Club Brugge - PSG
Galatasaray - Real Madrid 

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