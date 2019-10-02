Galatasaray'ın grubunda son durumu

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın yer aldğı A grubunda, ikinci hafta sona erdi. Club Brugge sürpriz bir sonuçla Real Madrid'den puan alırken, temsilcimiz ise PSG'ye 1-0 mağlup oldu.

İKİNCİLİK YARIŞI NEFES KESECEK

Real Madrid'den sonra Galatasaray'ı da yenen PSG, 6 puanla liderliğini sürdürdü.

Grubun diğer favorisi Real Madrid ise eski günlerini aratıyor adeta. Fransız ekibi karşısında 3-0'lık ağır bir yenilgi alan İspanyol devi, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Club Brugge'den 1 puanı zor kurtardı.

Lider PSG'nin ardından 2 maçta 2 puan toplayan Belçika takımı ikinci sırada yer alıyor. 1 puanlı temsilcimiz Galatasaray üçüncü, aynı puana sahip Real Madrid ise sonuncu sırada.

Galatasaray'ın grubunda son puan durumu:

Grupta 3. haftanın maçları:

22 Ekim Salı:

Club Brugge - PSG

Galatasaray - Real Madrid