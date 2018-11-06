Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimalleri

Ülkemizi Devler Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 3 maç sonunda grupta 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bu akşam ise sahamızda 0-0 berabere kaldığımız Alman ekibine konuk olacağız.

SCHALKE'Yİ YENERSEK ÖNÜMÜZ AÇIK

Temsilcimizin grubunda 3 takım son 16'ya kalma mücadelesi veriyor. Lider Porto 7, Schalke 5 ve Galatasaray'ın 4 puanla sıralandığı zorlu grupta en önemli maçımız Schalke karşısında olacak.

Deneyimli Alman takımını yenmemiz durumunda rakibimizin 2 puan önüne geçerek gruptan çıkma yolunda büyük avantaj sağlamış olacağız. Henüz puanla tanışamayan Lokomotiv Moskova'yı sahasında konuk edecek olan Porto ise kazanırsa bir üst tur için büyük bir adım atmış olacak.

GRUBUN KADERİNİ PORTO BELİRLEYECEK

Kura çekimine 1. torbadan katılan ancak büyük hayal kırıklğı yaratan Moskova'nın kalan maçlardan da puan çıkarması zor görünüyor. Hem Galatasaray'la hem de Schalke'yle karşılaşacak olan Porto grubun kilit takımı konumunda.

Porto bu akşam Moskova'yı yenerse puanını 10 yapacak. Temsilcimiz Galatasaray ise Schalke'ye yenilirse 4 puanda kalacak. Bu durumda son 2 haftaya girilirken puan durumu Porto 10, Schalke 8, Galatasaray ise 4 olacak. Ancak son 2 haftada 3 takım birbirleriyle karşılaşacağı için son 16 şansımız devam edecek.

Bu akşam kaybetmemiz durumunda, Porto'nun Schalke ve Galatasaray'la oynayacağı maçların sonuçları 3 takımın sıralamasını belirleyecek.