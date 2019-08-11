Galatasaray'ın gündemindeki alternatif golcü

Radamel Falcao transferinde mutlu sona çok yaklaşan Galatasaray, Kolombiyalı golcü dışında hücum bölgesinde alternatif arayışını da sürdürüyor.

Kostas Mitroglou ve Mbaye Diagne ile yolları ayırıp Falcao ve bir golcü daha kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

ELEKE İÇİN 3 TAKIM TEKLİF YAPTI

Luzern forması giyen Nijeryalı golcü Blessing Eleke için Galatasaray da dahil olmak üzere üç takımın yakın takipte olduğu bildirildi.

Eleke'nin menajeri, eski futbolcu Stephen Makinwa, genç futbolcu için Galatasaray, Gent ve Brescia'dan teklif olduğunu dile getirdi.

Birmingham City'nin de oyuncuyu istediği belirtilirken İngiltere'de transfer döneminin kapanması mavi-beyazlı kulübü saf dışı bıraktı.

2018 yazından bu yana İsviçre ekiplerinden Luzern forması giyen Eleke, daha önce İsrail'de Ashdod, Slovenya'da Olimpija Ljubljana ve Gorica'da top koşturdu. Nijerya'da Flying Sports Academy'de yetişen 1.90 boyundaki Eleke, güçlü fizik yapısıyla dikkat çekiyor.

Geçen sezon İsviçre Süper Lig'de 32 maçta 13 gol kaydeden Ekele, bu sezon ise ligde şu ana kadar 3 maçta 1 gol attı..