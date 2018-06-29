Galatasaray'ın gündemindeki genç Brezilyalı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ekibine, scout olarak katılan Mario Jardel, ilk raporunu sundu.

Hürriyet'te yer alan haberde, Brezilya Ligi'nde gelecek vaat eden oyuncularla ilgili rapor hazırlayan Jardel, Flamengo'nun 2000 doğumlu yıldızı adayı Lincoln'ü önerdi. Scout ekibi de bu oyuncunun üzerinde durmaya başladı. Scout ekibinin yaptığı çalışmalara göre ilk düşüncelerin Lincoln'ün verilecek parayı fazlasıyla karşılaşayacak bir yetenek olduğu belirtildi.

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Flamengo altyapısından yetişen 17 yaşındaki Lincoln Correa dos Santos, hem ileri uçta hem de kanatlarda oynayabiliyor.

2023'e kadar sözleşmesi olan genç yetenek, Flamengo formasıyla Kasım 2017'de profesyonel oldu ve şu ana dek 6 maçta toplam 49 dakika süre buldu. Lincoln Correa, Brezilya U17 milli takımıyla çıktığı 18 maçta 9 gol attı.