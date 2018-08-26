Galatasaray'ın gündemindeki stoper

Devre arasında Stoke City'ye sattığı Ndiaye'yi kiralayarak orta saha bölgesindeki eksiği kapatan Galatasaray, savunma için de çalışmalarını sürdürüyor.

SARRİ GELDİ CAHİLL GÖZDEN DÜŞTÜ

Geçtiğimiz yıl Chelsea'nin en önemli isimlerinden biri olan Cahill, Sarri'nin gelişiyle forma şansı bulamıyor. İtalyan teknik adamın kadroda düşünmediği İngiliz stoper için Galatasaray devreye girdi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray, Chelsea'nin futbol direktörü Marina Granovskaia ile Cahill'in transferi için görüştü. Sarı-kırmızılı ekip transfer dönemi bitmeden tecrübeli savunma oyuncusunu kadroya katmaya çalışıyor.