Galatasaray'ın hedefi ilk yarıyı lider bitirmek

Başkan Dursun Özbek, yönetim, teknik ekip ve oyuncular ilk yarının kalan 2 haftasında bir sürpriz yaşamak istemiyor. Sezon başından bu yana genelde ligi önde götüren sarı kırmızılılarda hedef Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarından 6 puan almak.

TECRÜBELİ İSİMLER DEVREDE

Takımın tecrübeli isimleri Muslera, Selçuk İnan, Gomis ve Fernando başta olmak üzere Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sık sık toplantılar yapan sarı kırmızılı futbolcular bu hedefe ulaşmak için motive olunması gerektiğini anlatıyor. Zaman zaman da Sportif Direktör Cenk Ergün, oyuncularla görüşerek deplasmanda da kazanılmasının şampiyonluk için çok önemli olduğuna vurgu yapıyor.

Geçtiğimiz gün Florya'daki takım yemeğinde oyuncularıyla neşeli diyaloglar kuran teknik direktör Igor Tudor, kalan 2 maçta alınacak 6 puanın kendilerini devre arasına rahat sokacağını dile getirdi. Yemekte sık sık şakalar yapan Hırvat teknik adamın moralinin yerinde olduğu gözlendi. Galatasaraylı yöneticiler de takımın ilk yarıyı zirvede tamamlayacağına oldukça inançlı.

Bu sezon iyi bir kadro kurulduğunu belirten yöneticiler, "Çok önemli bir yatırım yaparak takımı baştan sona değiştirdik. Çok kaliteli ve daha da önemlisi karakterli oyunculara sahibiz. Sezonun ilk yarısını lider tamamlayacağız. Devre arasında yapacağımız takviyelerle de ikinci yarı şampiyonluk yolunda hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" diyerek takıma olan güvenlerini ortaya koydular.