Galatasaray'ın hedefinde Efecan var

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için mesai harcıyor.

ALANYASPOR'A EFECAN İÇİN TEKLİF

Türkiye gazetesinin haberine göre Galatasaray, Alanyaspor'un deneyimli orta saha futbolcusu Efecan için harekete geçti. Alanyaspor'da oynadığı dönemde Emre Akbaba'yla çok iyi anlaşan Efecan da sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor.

Galatasaray altyapısından yetişen Efecan Karaca, Emre Akbaba'nın en yakın arkadaşı. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Oyuncuyu bedava kaptırmak istemeyen Alanyaspor'un uygun bir fiyata Efecan'ı satabileceği aktarıldı.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile yakın arkadaş olan Gsalatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer için devrede. Sarı-kırmızılı ekip ocakta alamazsa, sezon sonunda Efecan'ı bonservis bedeli ödemeden alacak.