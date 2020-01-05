Galatasaray'ın hedefinde Wanyama var

Devre arası transfer dönemine Onyekuru ve Saracchi'yi alarak hızlı giren Galatasaray'ın yeni hedefi Victor Wanyama.

MOURİNHO-TERİM GÖRÜŞMESİ

Nzonzi'nin boşluğunu doldurmak için orta sahaya bir transfer düşünen Fatih Terim, Tottenham forması giyen Kenyalı ismin alınmasını talep etti.

İngiliz ekibinde forma şansı bulayaman Wanyama için, Terim'le Mourinho bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Portekizli teknik adamla yakın arkadaş olan Fatih Terim, 28 yaşındaki oyuncunun transfer durumunu sordu.

Premier Lig'de bu sezon sadece 24 dakika forma giyen Wanyama için Mourinho'dan onay gelirken, sarı-kırmızılı yönetim de harekete geçti.

Galatasaray, Wanyama ile masaya oturacak ve oyuncuyu ikna etmesi durumunda transfer gerçekleşecek.