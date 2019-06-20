Galatasaray'ın hedefinde Yusuf Erdoğan var

Son şampiyon Galatasaray, gelecek sezon 3 kulvarda da iyi bir mücadele vermebilmek için geniş kadro kurmak istiyor.

Bu doğrultuda hareket eden sarı-kırmızılılar, Bursaspor'da top koşturan Yusuf Erdoğan için transfer çalışmalarına başladı.

G.SARAY TRANSFERİ YUSUF ASKERDEYKEN BİTİREBİLİR

HaberTürk'te yer alan habere göre Galatasaray, sezonun sona ermesinin ardından vatani görevini yerine getirmek üzere askere giden Yusuf'un menajeriyle iletişime geçti. Transferi kısa süre içerisinde bitirmeyi hedefyeleyen son şampiyon, oyuncuya vatani görevini yaptıktan sonra imza attırmayı planlıyor.

BURSASPOR 1. LİGE UYGUN KADRO KURMAK İSTİYOR

Spor Toto 1. Lig'e düşen Bursaspor, Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy gibi isimleri satıp bu oyunculardan gelecek bonservis bedelleriyle lige uygun düşük bütçeli bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

SİNAN'IN YERİNE ALTERNATİF OLACAK

Yusuf Erdoğan'ın ise 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Bursaspor'la sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmek üzere olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılı idarecilerin, sözleşmesi yenilenmeyen Sinan Gümüş'ten doğacak boşluğu Yusuf'la doldurabileceği bildirildi.

2 yıl önce Trabzonspor'dan 1 milyon euro bonservis bedeliyle Bursa'nın yolunu tutan kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 26 Süper Lig maçında 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.