Galatasaray'ın hedefindeki Altaylı genç futbolcu

Galatasaray'da gelecek sezon için geniş bir kadro kurmak isteyen Fatih Terim, gözünü Altay'ın genç yıldızı Atakan Rıdvan Çankaya'ya dikti. Genç oyuncunun adım adım izlendiği bildirildi.

ORTA SAHADA ALTERNATİF OLACAK

Necati Ateş'in son olarak Gümüşhanespor maçında izlediği ve beğendiği 19 yaşındaki oyuncunun rotasyon için transfer edilmesi gündemde. 19 yaşındaki genç oyuncu ön libero mevkiinde oynuyor. Bu sezon Altay formasıyla toplamda 26 maça çıkan Ridvan, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Atakan Rıdvan Çankaya 25 Haziran 1998 İzmir doğumlu. Orta sahada oynayan Atakan Çankaya, Altay altyapısında yetişti. Orta sahadaki hırslı ve mücadeleci futboluyla dikkat çeken ve ''beyaz Atiba'' olarak gösterilen genç oyuncu, Ümit Milli Takım'da da forma giyiyor.

Bu sezon 26 maçta 1 gol kaydeden Atakan'ın Altay'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.