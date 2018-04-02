Galatasaray'ın hedefindeki Japon futbolcu

Devre arasında Inter'den Nagatomo'yu kiralayan Galatasaray, Japon futbolcunun bonservisini almayı planlarken, bir başka Japon futbolcu için de çalışmalara başladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HESAPLARI

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı hedefleyen Galatasaray, geniş bir kadro kurma planları yapıyor. Bu doğrultuda hem kanatlarda hem de on numara pozisyonunda oynayan Kagawa'ya teklif yapılacak. Kagawa aynı zamanda Belhanda'yla da rekabeti artıracak kalitede bir isim.

Bir dönem Manchester United'de forma giyen Kagawa, Alman ekibi Borussia Dortmund'da top koşturuyor.

UZAK DOĞU PAZARI İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Inter'den transfer edilen Japon futbolcu Nagatomo'dan memnun olan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, Japon oyuncunun transferi sonrası artan Japon ve Uzak Doğu taraftarlarının ilgisinden memnun olduğunu belirtmişti.

Galatasaray, 89 kez milli takım forması giyen ve Japonya'da çok sevilen Kagawa'nın transferiyle Uzak Doğu pazarınI hedefliyor. Bilindiği üzere Nagatomo'nun transferinden sonra birçok Japon taraftar ve medya görevlisi Galatasaray'ın maçlarını takip etmeye başladı.