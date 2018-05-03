Galatasaray'ın hedefinde Chiellini var

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyonluk hesapları yapan ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar güçlü bir kadro kurmak için harekete geçti.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

13 yıldır formasını giydiği İtalyan ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki Chiellini için temaslara başlayan Galatasaray Yönetimi'nin tüm şartları zorladığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekibin İtalyan yıldıza astronomik bir teklif yapmaya hazırlandığı da ileri sürüldü. Terim'in ısrarcı olduğu Chiellini için Çin ekiplerinin takipte olduğu öğrenildi.

Juventus'la sona erecek sözleşmesini henüz uzatmayan 33 yaşındaki stopere Çin temsilcilerinden yüksek teklifler geldiği belirtiliyor. Ancak yıldız futbolcunun bu tekliflere sıcak bakmadığı da kaydediliyor.

Kariyerinde Livorno, Fiorentina ve Juventus formalarını giyen Chiellini, toplam 566 resmi maça çıktı. Yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 41 gol, 22 asistlik performans sergilerken, 97 sarı, 6 da kırmızı kart gördü.