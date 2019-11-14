Galatasaray'da tarihi dava ertelendi

Galatasaray'da seçime gidilip gidilmeyeceği Çağlayan Adalet Sarayı 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek duruşmada belli olacaktı, ancak bugün görülen davada karar çıkmadı.

YÖNETİM 21 ŞUBAT'A KADAR GÖREVDE

Mahkeme başkanı, tarafların savunmalarının dinlemesinin ardından duruşmayı ileri bir tarihe kadar erteledi. Galatasaray'ın mevcut yönetimi, 21 Şubat 2020'ye kadar görevine devam edecek.





Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, konu hakkında şu açıklamaları yapmıştı; "Hukuki olarak baktığımızda bu belirsizliği gidermek için ben ve Kaan (Kançal) kardeşimiz müdahil olduk. Daha önce alınmış 7 yürütmeyi durdurma kararı var. İdari ibranın hükümsüzlüğüne dair karar var. Hukuki süreç bitmeden, sadece iki kişi hakkında alınmış kararı göz önünde tutup, diğer 7 kararı dikkate almamak hukuken yanlış. Bazı arkadaşlarımız seçime girmemizi istemiyor. Eşit şartlarda düello ederiz, pusu kurmayız. Mustafa Cengiz olmadan seçim istiyorlar. Buna da 'peki' derim ama taraftarlarıma laf anlatamam. O yüzden mücadele ediyorum. Ben mücadeleyi terk edecek, cepheyi bırakıp kaçacak insanlardan değilim."