Galatasaray'ın iç saha forması tanıtıldı

Galatasaray’ın klasik parçalı forması, 2018-2019 sezonu iç saha formasında modern detaylarla bir araya geldi.

2018-2019 iç saha forması GSSTORE Mağazaları, gsstore.org, nike.com ve seçili Nike mağazalarında satışa sunuldu. Forma Galatasaray'ın birçok ilkini başarmış efsanelerinin kulübe kattığı değerleri temsil ediyor. Ayrıca Taçsız Kral Metin Oktay'ın futbolculuğa veda edişinin 50. yılı olması da yeni dizaynın en önemli esin kaynaklarından biri oldu.

Tasarımda; “ilklerin ve enlerin takımı” yazısı formanın içine işlenmiş bir şekilde yer alıyor. Ön bölümün sağ tarafında sarı, sol tarafında kırmızı rengin kullanıldığı klasik parçalı tasarıma sahip.

2018-2019 sezonu iç saha forması beyaz şort ve kırmızı çoraplarla tamamlanıyor.