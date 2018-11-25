Galatasaray'ın ilgilendiği Aliou Badji İstanbul'da

Adı Galatasaray'la anılan genç golcü Aliou Badji, sosyal medyadan İstanbul'a geldiğini duyurdu.

İsveç'in Djurgardens ekibinde forma giyen 21 yaşındaki Senegalli golcü Aliou Badji, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

TRANSFER SÖYLENTİLERİNİ ARTIRDI

Adı son dönemde sık sık Galatasaray'la anılan Badji, Instagram'dan bir gönderdi paylaştı ve İstanbul'a geldiğini açıkça belli etti.

Badji'nin bu paylaşımı, Galatasaray'a transfer olacağı söylentilerini de artırdı.

GALATASARAY'A ELMANDER ÖNERDİ

Galatasaray'ın scout ekibinde yer alan ve sarı-kırmızılı ekip için Kuzey Avrupa ülkelerinde oyuncu takip eden Johan Elmander'in Galatasaray'a önerdiği konuşulan Aliou Badji, geçtiğimiz haftalarda sona eren İsveç liginde bu sezon 28 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.