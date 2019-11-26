Galatasaray'ın ilk golü Adem'den geldi

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. maçında sahasında Club Brugge'ü konuk etti.
ADEM BÜYÜK SAHNE ALDI
Belçika ekibi karşısında maça etkili başlayan sarı-kırmızılı takımımız, karşılaşmada Adem Büyük'le öne geçti.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
Maçın 11. dakikasında Ömer Bayram'ın ceza sahasına attığı pasta topla buluşan Adem zor bir pozisyonda yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
Falcao, Andone, Babel gibi yıldızların yokluğunda forvet bölgesinde görev yapan Adem, Galatasaray'ın Devler Ligi'nde bu sezon attığı ilk gole imza atmış oldu.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)