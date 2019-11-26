Galatasaray'ın ilk golü Adem'den geldi

2017-2018 sezonunun devre arasında kiralık olarak Barcelona’dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'a, Barcelona'daki eski ev sahibinin dava açacağı öğrenildi.

2

Balotelli'ye başkanı da ırkçılık yaptı

İtalya'da ırkçı saldırılara uğrayan Balotelli'ye, bir darbe de kulübü Brescia'nın başkanından geldi. Başkan, Balotelli'yi soran gazetecilere, "Siyah olduğu için kendini temizlemekle uğraşıyor" dedi.