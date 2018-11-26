Galatasaray'ın istediği 2 forvet

Galatasaray'ın, ocak transfer döneminde Ada ekibinden 2 forvet kiralayacağı ifade edildi.

CİMBOM 2 FORVETLE GÖRÜŞÜYOR

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre, sarı-kırmızılı ekip Liverpool'da forma şansı bulamayan 2 isme talip oldu.

21 yaşındaki Dominic Solanke'yi kiralamak isteyen Galatasaray'ın, İskoçya Ligi takımlarından Rangers'la yarıştığı belirtiliyor. Eski Liverpoollu Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers'ın da istediği Solanke, bu sezon Premier Lig'de maçta forma giydi.

Galatasaray'ın, Liverpool'dan kiralamak istediği bir başka futbolcu da Belçikalı golcü Divock Origi. 23 yaşındaki forvet geçen sezonu Wolfsburg'da kiralık geçirmişti. Bu sezon 2 defa Kırmızıların formasını giyen Origi, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Haberin detaylarında bu iki futbolcunun da maliyet olarak Galatasaray'a uygun olduğunun altı çizildi.