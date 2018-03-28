Galatasaray'ın istediği Belçikalı

Galatasaray, UEFA Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde yüksek maliyetli transfer yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekip bu doğrultada genç ve gelecek vadeden isimlere yönelmiş durumda. Bu gençlerden biri de Samuel Bastien.

DEVRE ARASINDA TRANSFER GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

L'Arena Gazetesi'nin duyurduğu habere göre sarı-kırmızılı yönetim, Chievo'nun genç orta saha oyuncusu Samuel Bastien'in peşine düştü. Galatasaray, devre arasında istediği ancak alamadığı Belçikalı orta saha için yeni teklifini yaptı ve sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

Samuel Bastien'in tanıtım videosu - İZLE



İtalyan ekibi, 21 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu, 2016 yazında Anderlecht'ten renklerine bağlamıştı. 2019 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Bastien, 10 numara ve defansif orta saha pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Belçika U21 Milli Takımı'nın formasını da giyen genç yıldız, Cheivo'da bu sezon 16 maçta oynadı, 1 gol attı.