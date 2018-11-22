Galatasaray'ın istediği genç forvet

Gomis'in ardından golcü alamayan Galatasaray, devre arasında tecrübeli bir santrforun yanı sıra bir de genç ismi kadrosuna katacak.

EMPOLİ'DEN KİRALANACAK

Ana hedef golcü için listesinde 3-4 futbolcu bulunan sarı-kırmızılı ekip, 21 yaşındaki Samuel Mraz'ı da kiralamak istiyor. Galatasaray'ın Empoli’de oynayan 1.83 boyundaki Slovakyalı oyuncuyu uzun süredir takip ettiği öğrenildi.

Zilina'da oynadığı dönemde 40 maçta 21 gole imza atan genç isim bu sezon başında 1.5 milyon euro karşılığına Empoli'ye transfer oldu.

2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Mraz, 13 haftası geride kalan İtalyan Serie A’da 118 dakika süre alıp, 1 gol attı.