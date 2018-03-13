Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyete hasret.

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.

GOLLER HASAN ŞAŞ VE MARCİO'DAN

Galatasaray'ın gollerini Hasan Şaş (Dk. 20) ve Márcio dos Santos Mandinga (Dk.30) atmıştı. Fenerbahçe'nin tek golü ise Viorel Moldovan'dan gelmişti.

Galatasaray'ın Kadıköy'deki son galibiyeti - İZLE

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 21 kez karşılaştı.

15 YENİLGİ, 6 BERABERLİK

Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 18'i de lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 21 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 6 kez de berabere kaldı.