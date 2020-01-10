Galatasaray'ın kamp kadrosu

Antalya'ya kampa giden Galatasaray'da kadroda yer alan isimler açıklandı.
Ağır enfeksiyon geçiren Henry Onyekuru ve kadro dışı bırakılan Nzonzi kafilede yer almadı.
İşte o isimler:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Emre Mor, Mario Lemina.