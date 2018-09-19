Galatasaray'ın kasasına 20 milyon TL girdi

UEFA, bu yıl yaptığı değişiklikle galibiyet ve beraberlikte alınan gelirleri artırdı. 3 puana 2.7 milyon euro, 1 puana ise 900 bin euro prim veriliyor. Dün Moskova'yı yenen sarı-kırmızılı temsilcimizin kasasına 2.7 milyon euro girdi.

20 MİLYON TÜRK LİRASI

Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalarak 15 milyon euro gelir elde eden Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı Rodrigues, Eren ve Selçuk 'un golleriyle 3-0 yendi ve 2.7 milyon euro daha kazandı.

Kulüplere sağladığı maddi imkanlarla Avrupa'nın en önemli organizasyonu olan Devler Ligi'nde Galatasaray şimdiden 17 milyon 500 bin euroyu kasasına koydu. Sarı-kırmızılıların bu geliri turnuvada başarılı oldukça artacak.