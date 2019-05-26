Galatasaray'ın kasasına 4 milyon TL girdi

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, düzenlenen coşkulu törenle zaferini kutladı.

Sarı-kırmızılı taraftarların tribünleri doldurduğu gecede, Galatasaray'ın kasası da doldu. Yaklaşık 39 bin bilet satılırken, taraftarlar GS Store'a da akın etti.

ÖZEL ÜRÜNLER ÇOK SATTI

39 bin bilet satışından 1.9 milyon TL'yi kasasına koyan Galatasaray, GS Store'da satılan ürünlerden de büyük gelir elde etti. 22. şampiyonluğa özel çıkarılan ürünlerin yanı sıra, Fenerbahçe'ye gönderme yapılan tişörtler de büyük ilgi gördü.

Bu gelirlerin yanı sıra sponsorlardan 1.5 milyon TL alan Galatasaray'ın gecede toplamda 4 milyon TL'lik gelir elde etti.