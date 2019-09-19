Galatasaray'ın kasasına giren para

Şampiyonlar Ligi para kazandırmaya devam ediyor.

Ayak bastı parası olarak 15.25 milyon euro, naklen yayın gelirinden ise 20 milyon euro alarak toplamda 35 milyon euroyu kasasına koyan temsilcimiz Galatasaray, berabere biten maç sonrası da para kazandı.

BERABERLİK BİLE 5.6 MİLYON EURO

A Grubu'ndaki ilk sınavında Club Brugge ile deplasmanda golsüz berabere kalan Cimbom, 1 puan için verilen 900 bin euroyu (5.6 milyon TL) kasasına koydu.

Böylece sarı kırmızıların toplam geliri yaklaşık 225 milyon TL oldu.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde takımlara galibiyet halinde ise 2.7 milyon euro bonus veriyor.