Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, lige kötü başladıklarını ancak takım olarak yeniden çıkış yakalayacaklarını söyledi.

Cengiz Ünder, Roma'da yeni formaların satış etkinliğinde özel konuk oldu. Roma taraftarları Cengiz'le fotoğraf çektirmek için izdiham oluşturdu.

Fenerbahçe yönetimi, Cocu'un kadroda düşünmediği Dirar ve Ozan Tufan'ı Birleşik Arap Emirlikleri'ne satmayı planlıyor. Faslı futbolcunun bir takımla temas halinde olduğu öğrenildi.

Fatih Terim, sezon başından bu yana vasatı aşamayan Feghouli ve kritik maçlarda takımını 10 kişi bırakan Belhanda'yla bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının 11'ini belirledi. Tecrübeli teknik adam, Maicon, Ahmet, Sinan Gümüş ve cezalı Belhanda'yı bir süre oynatmayı düşünmüyor.

Beşiktaş'ın bugünkü antrenmanında, Negredo, Vagner Love ve Güven Yalçın trivela denemesi yaptı. 90'a atan Quaresma, başarısız olan 3 isme de adeta ders verdi.

1 Mehmet Şanlı'nın son durumu Psikolojik rahatsızlık nedeniyle aylarca havaalanında yaşayan Mehmet Şanlı, İzmir'de tedavi altına alınmıştı. Hastane çalışanları, Şanlı'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

2 Taraftarlar Cengiz Ünder için yarıştı Cengiz Ünder, Roma'da yeni formaların satış etkinliğinde özel konuk oldu. Roma taraftarları Cengiz'le fotoğraf çektirmek için izdiham oluşturdu.

3 Quaresma'dan arkadaşlarına trivela dersi - İZLE Beşiktaş'ın bugünkü antrenmanında, Negredo, Vagner Love ve Güven Yalçın trivela denemesi yaptı. 90'a atan Quaresma, başarısız olan 3 isme de adeta ders verdi.

4 Burak Yılmaz Trabzonspor'dan ayrılıyor Yönetimle arası bozuk olan Burak Yılmaz, devre arası takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Golcü futbolcunun yeniden Çin'e gideceği öğrenildi.

5 F.Bahçe ile Barcelona arasındaki anlaşma Barcelona'nın altyapıdan yetişen yıldız adaylarını gelişimini tamamlaması için Fenerbahçe'ye göndereceği öğrenildi.

6 F.Bahçe'de Ozan ve Dirar gözden çıkarıldı Fenerbahçe yönetimi, Cocu'un kadroda düşünmediği Dirar ve Ozan Tufan'ı Birleşik Arap Emirlikleri'ne satmayı planlıyor. Faslı futbolcunun bir takımla temas halinde olduğu öğrenildi.

7 Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının 11'ini belirledi. Tecrübeli teknik adam, Maicon, Ahmet, Sinan Gümüş ve cezalı Belhanda'yı bir süre oynatmayı düşünmüyor.

8 Fatih Terim, Belhanda ve Feghouli'yi uyardı Fatih Terim, sezon başından bu yana vasatı aşamayan Feghouli ve kritik maçlarda takımını 10 kişi bırakan Belhanda'yla bir görüşme gerçekleştirdi.

9 Atiba Şenol Güneş'e kırgın Atiba'nın menajeri Winnie Haatrech, tecrübeli futbolcunun UEFA kadrosuna alınmadığı için çok üzgün ve kırgın olduğunu söyledi.