Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i

Spor Toto Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor...
4. hafta karşılaşmasında Trabzonspor'a 4-0 mağlup olarak ağır bir yara alan sarı-kırmızılılr, 5. haftanın açılış maçında sahasında lider Kasımpaşa'yı konuk edecek.
4 İSİM DEĞİŞTİ
Kadroda değişikliğe gidecek olan teknik direktör Fatih Terim'in 4 ismi kestiği öğrenildi.
Maicon ve Ahmet Çalık'ın performansından memnun kalmayan tecrübeli teknik adam, stoper ikilisini değiştirecek.
O bölgede formayı Donk ve Serdar'a verecek olan Terim, Sinan ve cezalı Belhanda'yı da uzun süre oynatmamayı planlıyor.
G.Saray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Emre Akbaba, Rodrigues, Onyekuru, Eren