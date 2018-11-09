Galatasaray'ın Kayserispor maçı kadrosu

Süper Lig'de lider Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen ve Şampiyonlar Ligi'nde de tur şansını zora sokan Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında, Kayserispor deplasmanında yine zorlu bir maça çıkacak.

Bu maç öncesinde Galatasaray kadro kurmakta oldukça zorlanacak gibi görünüyor.

Dar kadronun üzerine yaşanan sakatlıklar ve cezalı oyuncuların fazlalığı, sarı-kırmızılı takımı daha zor bir duruma düşürüyor.

4 SAKAT 3 CEZALI

Galatasaray son olarak Schalke maçının ilk yarısında Martin Linnes'in hafif bir sakatlık geçirdiği ve durumun önümüzdeki günlerde netleşeceği yazıldı. Norveçli futbolcunun maça yetişmesi bekleniyor.

Linnes dışında Eren Derdiyok, Yuto Nagatomo, Fernando ve Emre Akbaba da sakat.

Derbide kavgaya karışan Badou Ndiaye, Ryan Donk ve Garry Rodrigues ağır cezalara çarptırılmıştı.





GERİYE KALANLAR

Tüm bu oyuncuları çıkardığımızda ise Kayserispor maçında oynayabilecek 16 futbolcu kalıyor.

İşte o isimler: Fernando Muslera, İsmail Çipe, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mariano, Celil Yüksel, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Sinan Gümüş, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik.

MUHTEMEL 11

Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Ömer, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Sinan, Muğdat.