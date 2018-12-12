Galatasaray'ın kesinleşen muhtemel rakipleri

Temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamladı ve Avrupa Ligi'ne kaldı. Son 32 turundan itibaren Avrupa Ligi'ne dahil olacak olan sarı-kırmızılılar kura çekiminde seri başı değil.

16 RAKİPTEN 9'U BELLİ OLDU

Galatasaray'ın muhtemel 16 rakibinden 7'si Avrupa Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan, 2'si de Şampiyonlar Ligi'nde gelen takımlar.

Avrupa Ligi'nde son maçlar öncesi gruplarını lider tamamlayan, Salzburg, Zenit, Dinamo Zagreb, Arsenal, Dinamo Kiev, Chelsea ve Frankfurt sarı-kırmızılı takımla eşleşebilir.

Galatasaray'ın da içlerinde bulunduğu toplam 8 takım Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'nde gidecek. Bu 8 takımdan 4'ü seri başı olacak ve sarı-kırmızılıların muhtemel rakiplerine eklenecek. Seri başı olacak 4 takımdan ise 2'si Napoli ve İnter oldu.

Galatasaray'ın toplam 9 rakibi şöyle: Salzburg, Zenit, Dinamo Zagreb, Arsenal, Dinamo Kiev, Chelsea ve Frankfurt, İnter ve Napoli.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün ve Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak son hafta maçlarının ardından Galatasaray'ın 7 rakibi daha kesinleşecek.

Temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer alacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi 17 Aralık Pazartesi günü TSİ 15.00'te yapılacak. Beşiktaş'ın gruptan çıkıp çıkmayacağı ise son hafta maçlarının ardından belli olacak.