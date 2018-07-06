Galatasaray'ın kiralamak istediği isimler

Bir basın toplantısı düzenleyen Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın gündeminde olan futbolcuların son durumu hakkında konuştu. Cengiz, Finansal Fair Play kuralları gereği transferde takas ya da kiralama formülü kullanacaklarını ifade etti.

3 FUTBOLCU İÇİN TAKAS YA DA KİRALIK FORMÜLÜ

Kasımpaşalı Trezeguet'nin durumu hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Mustafa Cengiz, "Trezeguet'yi tabii ki daha önce de dediğimiz gibi kiralık ya da takas olarak düşünüyoruz. FFP'de zora sokmayacak rakamlarla futbolcu peşindeyiz. Hocamızın talepleri doğrultusunda arayışlardayız. Trezeguet, bir takımın sözleşmeli futbolcusu. Bu konuda bizim beklentimiz takas veya kiralık formülüdür. Emre Akbaba ve Ahmed Musa da aynı şekilde." diye konuştu.

"NDIAYE'NİN PARASINI ÖDEYEMEYİZ"

Badou Ndiaye'nin geri dönüş ihtimaliyle ilgili soruya da yanıt veren Mustafa Cengiz, "Şimdi Ndiaye, 390 bin euroyua Osmanlıspor'da oynuyordu. Biz 2 milyon 750 bin euro bedel biçtik. Şu an 3.5 milyon euro civarında alıyor. Biz bu parayı ödeyemeyiz, nokta" dedi.