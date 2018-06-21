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Galatasaray'ın kombinelerden kazandığı para

2017-2018 sezonunun şampiyonu Galatasaray'da kombineler satışa çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin özellikle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması ilgili yükseltti.

Galatasaray'ın kombinelerden kazandığı para
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Galatasaray'da henüz bir transfer yapılmamasına rağmen sarı-kırmızılı tribünler takımlarına sahip çıktı. Kombine yenileme ve loca satışlarından yaklaşık 38 milyon liralık bir gelir elde edildi.

ŞİMDİDEN 38 MİLYON LİRA 

Fatih Terim ile birlikte şampiyonluğa ulaşan ve Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalan Cim-Bom'da kombine fiyatları yükseltilmesine rağmen taraftarın ilgisi azalmadı. Ayrıca yönetime seçimde verilen açık destek de bunu tetikleyen faktörler arasında gösterildi.

G.Saray taraftarından kombinelere yoğun ilgi - İZLE

Sarı-kırmızılı taraftarlar kombineler konusunda adeta yarıştı. Bunun yanında elde kalan ve süresi geçen localar için de çalışan yönetim, bunların bir kısmının satışını gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar bu satışlardan 38 milyon lira elde etti. UEFA Finansal Fair Play anlaşmasına göre gelir ile gider dengesi konusunda son derece dikkatli olması gereken Galatasaray, bu durumu göz ardı etmeden transfer gerçekleştirecek.

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