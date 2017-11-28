Galatasaray'ın konuğu Sivas Belediyespor

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Kupada 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki organizasyona 5. turda dahil oldu.

TUDOR AS OYUNCULARI DİNLENDİRECEK

Sivas Belediyespor ise üçüncü turda Kemerspor 2003, dördüncü turda da Elazığspor'u eleyerek 5. turun biletini aldı. Galatasaray geçen sezon kupanın son 16 turunda Medipol Başakşehir'e yenilerek elenmişti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 12, 13 ya da 14 Aralık'ta Sivas'ta oynanacak. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un, Süper Lig'de 2 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacakları derbi öncesinde as oyuncuları dinlendirmesi ve Sivas Belediyespor karşısında yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.